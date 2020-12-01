В крае подвели итоги работы проекта "Покупай Пермское"

Продуктов с местной пропиской ощутимо стало больше на прилавках крупных торговых сетей. Сразу на треть - таковы очередные итоги работы проекта "Покупай Пермское", которые власти подвели вместе с производителями. Местные ягоды плюс богатая история: своё производство Никита Кашкин разместил на территории Очёра, где в 18 веке железоделательный завод основал граф Павел Строганов. Традиции легли и в основу изготовления джемов. Найти их можно, как в маленьких, так и в сетевых магазинах. Почему стоит выбрать именно их — предприниматель рассуждает с другими пермскими производителями. Никита Кашкин, участник акции «Покупай Пермское»: "Местный производитель платит налоги в местный бюджет, во вторую очередь - наше сырьё из Пермского края".И это зачастую — главный аргумент для покупателя. Только в этой торговой сети при поддержке краевых властей за год количество представленных здесь местных производителей увеличилось на 30%.Яна Небова: "Кажется, что если выращено там, где ты живёшь, то тебе полезнее".По словам самих производителей, зайти в сети теперь легче, чем раньше. Один из инструментов — закупочные сессии в рамках проекта «Покупай Пермское», куда приглашают создателей местной продукции. Если она выгодно отличается от предложений конкурентов, её продвигают даже за пределы региона. Пермский квас, например, знают по всей России. Алексей Трошин, участник акции «Покупай Пермское»: "Тюмень, Екатеринбург, Москва и Московская область, Южный федеральный округ, Краснодар, Новороссийск".Хлеб, молоко, творог, сметана - всё это произведено на территории Пермского края. Но как найти местные продукты — читать этикетку долго, да и неудобно. Поэтому искать нужно символику «Покупай Пермское».Это не только удобный отличительный знак, но и определённая гарантия качества.Василий Рудольф, представитель федерального ретейлера: "Всё свежее, вкусное, качественное. Мы обязательно посещаем производство, прежде чем заключить контракт".Сегодня в проекте «Покупай пермское» около 300 участников, среди которых как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса. Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты: "Кроме традиционно развивающейся в Пермском крае «молочки», колбасной продукции, у нас увеличивается качественное предложение по мясу, в том числе и в вакууме".Только за этот год на полках федеральных сетевых магазинов появилась продукция ещё 10 местных производителей. Компания Никиты этот первый шаг сделала несколько лет назад, и теперь пермский джем готовится покорять уже европейские города.