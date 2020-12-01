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Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства от коронавируса
Выдают лекарства врачи, которые обследуют инфицированных. Получить бесплатно жители Пермского края могут противовирусные, жаропонижающие средства, а также антибиотики из списка препаратов, утвержденных Минздравом страны. Всего в списке 15 наименований. В том числе самые популярные – «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Грипферон» и парацетамол. За один раз врач выдает пациенту препараты на пять дней. При продлении лечения медикаменты выдаются еще раз при следующем осмотре. Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края: "Врач мобильной бригады, врач неотложной медицинской помощи приезжает к пациенту, оценивает состояние, назначается то или иное лечение. Мы определили шаг в лечении – 5 дней. Через пять дней идет оценка состояния здоровья. Либо меняется схема лечения, либо она продолжается, либо по состоянию здоровья требуется дополнительное лечение, или даже, может быть, госпитализация".
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