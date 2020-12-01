← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2020
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В декабре Служба крови приедет в 13 городов края
График дней донора в декабре 2020г.:
1 декабря - г.Очер
2 декабря - д.Теплая*
2 и 3 декабря - г.Кудымкар
7,8,9 и 10 декабря - г.Чусовой
8 декабря – с.Березовка*
11 декабря – с.Троельга*
14, 15 и 16 декабря - г.Губаха
15 декабря – п.Суксун*
17 декабря - г.Гремячинск
21, 22, 23 и 24 декабря - г.Горнозаводск
23 декабря – г.Чернушка (прием ведут специалисты Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК»)
28 декабря - с.Частые
29 декабря - п.Павловский На каждой станции переливания крови или дне донора "на выезде" сотрудники Службы крови соблюдают правила техники безопасности.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2020
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