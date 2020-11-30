Роспотребнадзор провел ночные рейды по барам и ресторанам

В Перми проверили соблюдение ограничений в ночное время в разгар пандемии. В рейд отправились сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Штрафы за нарушения серьезные. Граждане после составления протокола заплатят до 40 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - до 50 тысяч, юридические лица - до полумиллиона. 11 вечера. Ночная жизнь города только начинается. Но все это было до пандемии. Исходя из нынешних ограничений сейчас все должно быть совсем по-другому.Для большего эффекта сотрудники Роспотребнадзора работают в связке с полицейскими. Главная цель рейда - проверка санитарного и противоэдемиологического режима.Мелочей здесь не бывает, так что заглянуть приходиться даже в туалеты. С антисептиками здесь все впорядке, весь персонал в масках и перчатках, пусть это и создает дополнительные трудности. Илья, официант: "Некомфортно работается, дышать невозможно, в любом случае другого выхода нет, поэтому приходится так работать. Привыкли уже, второй месяц уже работаем. Все отлично".А вот на посетителях санитарные нормы практически никак не сказались. Отдыхать не мешают.Единственная претензия к ресторану — это отсутствие устройства по обеззараживанию воздуха. По этому поводу придется написать объяснительную. В другом заведении, как видно, идет полноценная дискотека. И если за столиками еще соблюдается какая-то социальная дистанция, у барной стойки и на танцополе это просто невозможно. На время пандемии проведение таких мероприятий категорически запрещено. В этом случае протокол составляют уже сотрудники полиции. А вот с точки зрения Роспотребнадзора все не так плохо - в достаточном количестве представлены обеззараживатели и дезсредства. Третье заведение - совсем небольшой бар. Нарушение здесь сразу налицо - на лице отсутствие маски у бармена.Впрочем, после проверки всех документов, выясняется, что в час ночи заведение вообще не может работать.Наталья Мартюшева, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Работа бара после 23 часов, так как хоть указом губернатора у нас ограничен с часу до 6, но данное предприятие находится на первом этаже многоэтажного жилого дома».Штрафы за нарушение санитарного режима во время пандемии немаленькие, граждане после составления протокола заплатят до 40 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - до 50 тысяч, юридически лица - до полумиллиона.Огни ночного города горят даже в пандемию, и кажется, позволяют совсем забыть о смертельном вирусе. И если не хватает сознательности у продавцов и барменов, контролирующие органы не спят даже по ночам.