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Мамы разные нужны, мамы разные важны
Кроме того, в прошлом году мамы чаще заводили второго ребенка. Таких было более десяти тысяч. Впервые стали мамами почти 9,5 тысяч. На третьего решались чуть меньше пяти тысяч, на четвертого — 1330, а вот на пятого и более — только 745 женщин.
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