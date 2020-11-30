Мамы разные нужны, мамы разные важны

В преддверии Дня матери Пермьстат опубликовал статистику, которая показывает средний возраст пермских мам. Оказалось, что чаще всего в 2019 году рожали женщины от 30 до 35 лет. На втором месте — мамы в возрасте от 25 до 30, а на третьем — от 20 до 24.Кроме того, в прошлом году мамы чаще заводили второго ребенка. Таких было более десяти тысяч. Впервые стали мамами почти 9,5 тысяч. На третьего решались чуть меньше пяти тысяч, на четвертого — 1330, а вот на пятого и более — только 745 женщин.