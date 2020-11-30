С 1 декабря в Перми изменятся некоторые автобусные маршруты
В Индустриальном районе по многочисленным обращениям жителей микрорайона Ипподром, будет организована связь с улицей Карпинского: маршруты №28 и №29 будут следовать по улицам Мира и Леонова, на маршрутах появятся автобусы с низкопольными площадками. При этом транспортное обслуживание улицы Свиязева будет обеспечено за счет изменения маршрута автобуса №9.
В Свердловском районе изменения затронут автобусный маршрут №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1». В связи с существенным снижением посещаемости набережной и завершением дачного сезона будет изменено расписание маршрута. Последнее отправление от станции «Пермь-1» будет осуществляться в 22:20. При этом часть рейсов из микрорайона Владимирский будет выполняться до улицы Советской.
Кроме того, с 1 декабря также будет изменено расписание на автобусных маршрутах №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд», №19 «Липовая гора – улица Попова» и №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова».
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