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В пермском центре «Мой бизнес» подвели итоги программы «Ты - предприниматель»
Екатерина Макаренко, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края: "Самое главное, такие проекты дают предпринимателям возможность не просто сейчас на первоначальном этапе пройти такое обучение, получить больше уверенности в себе. Но и не стоит забывать, что стоит двигаться дальше. Развиваться, развивать себя, развивать свой бизнес. Самое главное - верить в свою идею, верить в свою команду, и все у них получится».
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