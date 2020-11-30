В пермском центре «Мой бизнес» подвели итоги программы «Ты — предприниматель». В этом году в ней приняли участие в 195 человек. После обучения на курсах каждый участник защищал свой бизнес-проект, и среди лучших были разыграны гранты на общую сумму 700 тысяч рублей. Центр «Мой бизнес» организовал эту программу по поручению Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и правительства Пермского края в рамках реализации национального проекта. За все время существование программы в Прикамье выпускники создали уже 789 новых бизнес-проектов.Екатерина Макаренко, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края: "Самое главное, такие проекты дают предпринимателям возможность не просто сейчас на первоначальном этапе пройти такое обучение, получить больше уверенности в себе. Но и не стоит забывать, что стоит двигаться дальше. Развиваться, развивать себя, развивать свой бизнес. Самое главное - верить в свою идею, верить в свою команду, и все у них получится».