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Школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде на знание ПДД
Участие в онлайн-олимпиаде бесплатное. Задания доступны в личном кабинете платформы Учи.ру до 11 декабря включительно. Каждый участник олимпиады получит награды в зависимости от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат).
Интерактивные задания позволят проверить знания правил дорожного движения и понимание учениками младшей школы безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда.
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