В Перми отказались от строительства главного ледового городка

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Вместо этого в районах планируется построить "ледовые локации" в космической тематике - в 2021 году исполняется 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос.Предполагается, что на эспланаде будут размещены главная городская ель (в 68-м квартале) и светодиодная инсталляция из завораживающих динамических паттернов (в 64-м квартале у «Театра-Театра»). Кроме того, в начале января на главной городской площади стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 30 скульпторов из 13 разных городов создадут 15 авторских ледовых скульптур на тему «Ускользающая красота».Дмитрий Самойлов, глава Перми: "В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом году невозможно. Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным, поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах".Районные локации расположатся на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова (Свердловский район), в саду им. Миндовского (Индустриальный район), в парке «Счастье есть» и на площади перед Дворцом культуры «Урал» (Кировский район), в парке им. Чехова и на площади перед Клубом им. Златогорского (Орджоникидзевский район), в сквере им. Дзержинского (Дзержинский район), в сквере им. Землячки и на площади перед УДС «Молот» (Мотовилихинский район), на площади перед клубом «Юбилейный» (посёлок Новые Ляды).В преддверии наступающего 2021 года в Перми будет организовано 5 новогодних маршрутов, для сравнения, в прошлом году их было 3 – Центральный маршрут, в Кировском и Мотовилихинском районах. В этом году собственные маршруты появятся также в Свердловском и Индустриальном районах.Пермь украсят более 2,3 тысяч свето-иллюминационных объектов. Жители смогут увидеть на улицах Перми уже полюбившиеся световые фигуры оленей, огромные ёлочные шары, праздничные ели и другие. Появятся и новинки, например, в Свердловском районе высадятся светящиеся «космонавты».