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В Прикамье столкнулись КамАЗ и внедорожник - погибли оба водителя
"В результате дорожно-транспортного происшествия водители грузовика и внедорожника от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель легкового транспортного средства получил ушибы головы и ног. Ему назначено амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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