Между многодетными семьями Перми распределят дополнительные земельные участки

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← VII «Свято-Елисаветинские чтения» прошли в Прикамье
В Перми отказались от строительства главного ледового городка →
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23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
19.11.2020 в 10:07
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В краевом перинатальном центре провели наисложнейшую операцию
В Перми в микрорайоне Разгуляй снизилась загруженность парковочных мест
В администрации губернатора прошел "системный час"
Губернатор Пермского края провёл прием граждан по личным вопросам
В деревне Таныпские ключи открыли "Кузницу счастья"
В преддверии Дня матери «Центр медицинской профилактики» напоминает о грамотном подходе к материнству
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