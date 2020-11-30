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VII «Свято-Елисаветинские чтения» прошли в Прикамье
В рамках форума семи волонтерам и общественным активистам, участвующим в благотворительной и просветительской деятельности, были вручены благодарственные письма.
Елисаветинский форум проходит в Прикамье уже в седьмой раз. В этом году в Пермском крае продолжила работу комиссия по увековечению памяти царственных страстотерпцев и изучению 300-летней истории Императорского Дома Романовых. Впервые была проведена благотворительная акция «Белый цветок». На прошедших в августе Романовских чтениях краеведами и историками был сформирован список из 20 исторических зданий и мест Перми, которые могут стать объектами показа национального туристического проекта «Императорский маршрут».
Проект "Императорский маршрут" охватывает 20 регионов России и включает места памяти представителей Императорской Фамилии – Императорские дворцы и резиденции, Великокняжеские усадьбы, места официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом. Пермский край является участником «Императорского маршрута» с 2018 года.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: "«Елисаветинский форум стал хорошей традицией для Пермского края – он проходит у нас уже в седьмой раз. В этом году из-за пандемии изменился его формат – его события транслируются в онлайн-режиме. Но тема форума осталась прежней – благотворительность и приобщение к добрым делам. Она очень близка жителям нашего региона, поскольку традиции меценатства в Пермском крае имеют глубокие корни. Доказательством тому служит то, что в период распространения коронавирусной инфекции в Прикамье развернулось одно из самых масштабных волонтерских движений в стране. К акциям помощи пожилым людям и медикам подключились добровольцы, предприниматели, компании и предприятия".
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