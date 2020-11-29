В Кунгурском районе произошло смертельное ДТП
ГУ МВД по Пермскому краю: "В 17:30 28 ноября в Кунгурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В деревне Беркутово у дома на улице Бачурина 36-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 83-летнюю женщину. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами ее доставили в больницу, но в реанимации она скончалась, не приходя в сознание. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми проверили наличие лекарств в аптеках
В Новых Лядах в садовом домике сгорел 48-летний дачник
В краевом перинатальном центре провели наисложнейшую операцию
В Перми в микрорайоне Разгуляй снизилась загруженность парковочных мест
В администрации губернатора прошел "системный час"
Губернатор Пермского края провёл прием граждан по личным вопросам
В деревне Таныпские ключи открыли "Кузницу счастья"
В преддверии Дня матери «Центр медицинской профилактики» напоминает о грамотном подходе к материнству
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.11.2020
В Кунгуре спасли залетевшего в подвал ястреба
Добавить комментарий: