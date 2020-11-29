В Перми проверили наличие лекарств в аптеках. Нехватка противовирусных препаратов и антибиотиков возникла в начале осени. Объясняется это резко возросшим спросом и сбоем в новой системе маркировки.Главной причиной нехватки лекарств был сбой в работе системы мониторинга. С июля каждый препарат должен пройти специальную маркировку. Чтобы избежать коллапса, федеральный Минпромторг разрешил аптекам и поставщикам отпускать товар, не дожидаясь ответа программы. Продавать лекарства стало чуть легче, но и болеть стало ещё больше людей.Ирина Колесникова, заведующая аптекой: "Такого раньше количества именно цефалоспариновых антибиотиков никогда не продавали, как сейчас".На региональном складе хранятся миллионы препаратов. Аптеки заказывают разные партии — кто-то несколько упаковок, кто-то целыми паллетами. Но при этом каждую коробочку нужно отметить в системе. Это дополнительные трудозатраты и время, которого зачастую нет у тех, кто заболел.Но даже в таком виде упрощённый режим маркировки введён только до февраля следующего года. Представители аптек и поставщики просят о его продлении и готовы внести новые предложения.Евгения Шабалина, помощник директора по новым технологиям фармацевтической компании: "Самый идеальный был бы вариант — вполне достаточный для контроля контрафакта — это регистрировать только вход, только производство. Таким образом, у нас будет база реальных товаров".Письмо с просьбой продлить уведомительный режим депутат Госдумы Игорь Сапко направил в федеральный Минпромторг. Есть диалог с фармацевтами и производителями и изменения в ситуации с наличием лекарств.Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ6: "Мы сегодня констатируем факт сокращения цепочки от производителя, дистрибьютора до розничной аптеки в среднем на 3-5 дней, но хотелось бы, чтобы эта система работала более эффективно".На личном контроле ситуацию держит губернатор края Дмитрий Махонин. По его поручению была открыта единая справочная служба. Изменения действительно есть — пусть и после отслеживания сайтов, звонков диспетчерам, лекарства всё-таки находят.