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В Новых Лядах в садовом домике сгорел 48-летний дачник
Спасатели сообщают: "Загорелось небольшое дачное строение размерами 4 на 4 метра. В огне погиб 48-летний мужчина. Обстоятельства трагедии устанавливают, по предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем".
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