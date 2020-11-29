В краевом перинатальном центре провели наисложнейшую операцию. Вмешательство врачей потребовалось, когда ребенок еще находился в утробе матери. На столь ранней стадии беременности процедуру переливания крови сделали впервые в Прикамье.К спасению жизни ребёнка врачи перинатального центра приступили задолго до ее появления на свет. На сроке 24 недель возникло заболевание, которое угрожало потерей ребенка. Решили делать операцию по внутриутробному переливанию крови. И это помогло. 37-летняя Татьяна Захарова стала мамой. Девочке дали имя Виктория, что означает «победа».Татьяна Захарова: "Это было не передать словами. Всем большое спасибо, всем врачам!".Такую высокотехнологичную процедуру, как внутриутробное переливание кровли, прежде проводили только в крупных федеральных центрах. Пермские врачи стали применять ее совсем недавно, и уже смогли спасти жизнь 10 крошечным пациентам. На таком раннем сроке, как у Татьяны Захаровой, и вовсе сделали процедуру впервые.Ольга Лих, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ ПУ «ПККБ», главный внештатный акушер-гинеколог Пермского края: "Ранее в такой ситуации требовалось экстренное родоразрешение, независимо от срока беременности, что в дальнейшем осложняло прогнозы для ребенка. Этот метод нам позволил пролонгировать беременность до более поздних сроков, соответственно, улучшить прогноз для здоровья ребенка".Пермский краевой перинатальный центр уже девять лет крупнейшее учреждение родовспоможения региона, где оказывают высокотехнологичную помощь женщинам со всего Прикамья. В экстренных случаях специалисты выезжают в территории и в ежедневном режиме проводят дистанционные консультации. Кроме того, здесь созданы обсервационные зоны для пациенток с подозрением или подтвержденным коронавирусом.Ольга Лих, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ ПУ «ПККБ», главный внештатный акушер-гинеколог Пермского края: "Организована ковид-зона, которая позволяет оказать экстренную неотложную помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19".Кроме того, в детские поликлиники края в этом году при участии федерального и краевого бюджета диагностического и лечебного оборудования поставлено более, чем на 200 млн рублей. Медучреждения региона оснащаются, в том числе, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».За 9 месяцев текущего года в Пермском краевом перинатальном центре родилось 3895 малышей. А всего в крае за это же время на свет появилось 18 369 мальчиков и девочек.