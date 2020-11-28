В деревне Таныпские ключи открыли "Кузницу счастья"

В деревне Таныпские ключи, недалеко от Чернушки, открыли "Кузницу счастья". Она дополнила целое родовое поместье, которое своими руками строит отец пятерых детей, местный житель Сергей Мисюрев.Сергей Мисюрев: "Кузня начала жить в моей голове, как главы семьи, более 10 лет назад".В семье пятеро детей. Все помогают. 7-летний Иван готов проводить здесь день и ночь. Огонь, раскаленный металл привлекают мальчика. И весьма неплохо он решает поставленные задачи.Есть домик, баня, кузница. Поместье постепенно расширяется. Создание такой мастерской стало возможным, благодаря, в том числе, поддержке нефтяников.«Кузница счастья» два года подряд побеждает в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа».В прошлом году была построена кузница, смонтировано оборудование. В этом году средства гранта пошли на благоустройство территории. Лавочки, фонари – бывший пустырь изменился до неузнаваемости.Елена Омелина, заместитель главы Чернушинского городского округа: "Историю можно изучать не по книжкам, а можно изучать историю страны, историю нашего края по таким объектам".А 27 ноября устроили торжественное открытие с песнями, добрыми словами, чаем на шишках и даже ленточку перерезали. Кроме молотов и горна внутри есть небольшая экспозиция – старинные вещи и книги, семейные и подаренные.Несмотря на непростую ситуацию, инициатива активных жителей края без поддержки не осталась. Жюри выбрало 189 проектов из 1218 заявок. А грантовый фонд конкурса в этом году превысил 32 миллиона рублей. В следующем году лукойловцы ждут не меньшей активности от прикамцев.Алексей Инюткин, начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Грантовый фонд мы постарались сохранить, и у нас это получилось. На будущий год все будет без изменений. В конце февраля ждем заявок на новый конкурс социальных и культурных проектов".И Сергей Мисюрев вновь хочет попытать свои силы в конкурсной борьбе. Есть кузница, хозяйство растет. В планах – строительство мельницы.В "Кузнице счастья" ждут всех желающих: выковать подкову счастья, просто получить удовольствие от нахождения в красивом месте.