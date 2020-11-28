В преддверии Дня матери «Центр медицинской профилактики» напоминает о грамотном подходе к материнству

В преддверии Дня матери, который выпадает на это воскресенье, «Центр медицинской профилактики» напоминает о необходимости грамотного подхода к материнству. Залогом репродуктивного здоровья специалисты называют ежегодные осмотры у гинеколога для женщин, а также уролога — для мужчин. Несмотря на пандемию, приёмы ведутся, естественно, с соблюдением требований безопасности. Кроме того, врачи говорят о том, что формировать привычку посещать такие осмотры необходимо с детства.Лариса Соколенко, врач акушер-гинеколог женской консультации №1 городской поликлиники №1: "Очень важно, когда мама передаёт эти ценности и знания своему ребёнку, особенно девочке. Как поступает мама в своей семье, в жизни обыденной, также ребёнок будет брать пример со своей мамы. Это залог того, что когда дочь вырастет, тоже будет хорошей матерью. И свои знания передаст следующему поколению".