В преддверии Дня матери «Центр медицинской профилактики» напоминает о грамотном подходе к материнству
Лариса Соколенко, врач акушер-гинеколог женской консультации №1 городской поликлиники №1: "Очень важно, когда мама передаёт эти ценности и знания своему ребёнку, особенно девочке. Как поступает мама в своей семье, в жизни обыденной, также ребёнок будет брать пример со своей мамы. Это залог того, что когда дочь вырастет, тоже будет хорошей матерью. И свои знания передаст следующему поколению".
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