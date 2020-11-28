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Губернатор Пермского края провёл прием граждан по личным вопросам
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам удалось подписать соглашение с федеральным Фондом ЖКХ, и что называется, пробить дополнительное федеральное финансирование. Я ставлю задачу перед руководителем Кунгура, чтобы в первом квартале следующего года вам эту выплату произвели, и вы сможете улучшить свои жилищные условия".
Помимо улучшения жилищных условий, прозвучали обращения, связанные с доступностью социальной инфраструктуры, качества коммунальных услуг и сотовой связи, а также помощи в публикации книги о 400-летии села Ключи. Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу ветерана педагогического труда и предложил подать заявку на участие в региональном конкурсе «Пермская библиотека». Помочь с оформлением заявки поручено администрации Суксунского городского округа.
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