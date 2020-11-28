Губернатор Пермского края провёл прием граждан по личным вопросам

Дмитрий Махонин провёл прием граждан по личным вопросам. Встреча прошла по видеосвязи в приемной Президента России по Пермскому краю. Ирина Галкина из Кунгура обратилась с просьбой о переселении из аварийного жилья. Чуть раньше губернатор во время визита в Кунгурский муниципальный округ отметил необходимость проведения серьёзной работы в этом направлении.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам удалось подписать соглашение с федеральным Фондом ЖКХ, и что называется, пробить дополнительное федеральное финансирование. Я ставлю задачу перед руководителем Кунгура, чтобы в первом квартале следующего года вам эту выплату произвели, и вы сможете улучшить свои жилищные условия".Помимо улучшения жилищных условий, прозвучали обращения, связанные с доступностью социальной инфраструктуры, качества коммунальных услуг и сотовой связи, а также помощи в публикации книги о 400-летии села Ключи. Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу ветерана педагогического труда и предложил подать заявку на участие в региональном конкурсе «Пермская библиотека». Помочь с оформлением заявки поручено администрации Суксунского городского округа.