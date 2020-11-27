«Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню

Театр юного зрителя представил первый спектакль в новом сезоне - «Гарольд и Мод». Как говорит режиссер, это история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню. Гарольд и старушка Мод знакомятся на похоронах незнакомца, куда каждый из них приходит со своей целью. Он – чтобы утвердиться в безысходности существования, она – напротив, чтобы вспомнить, как прекрасна жизнь.Гарольд - девятнадцатилетний юноша; чтобы привлечь внимание спесивой матери, инсценирует самоубийства, чередуя харакири с повешением, и эти игры со смертью вносят хоть какое-то оживление в застоявшийся буржуазный быт семьи Чейзенов.Мод - озорная старушка с характером Пеппи Длинныйчулок, философией Чеширского кота и хобби Юрия Деточкина. И эту череду не только в инсценировках, но и в интерьерах главных героев сумела показать художник-постановщик спектакля Надежда Осипова.Спектакль о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню. Режиссер спектакля Константин Яковлев создаёт на сцене мир людей, в котором все хотели бы хоть ненадолго обрести любовь и стать счастливым.Константин Яковлев режиссер (г. Барнаул): "Наш спектакль - лозунг-трансляция любви - к миру, родителям, детям".Мировой премьерой "Гарольд и Мод", созданной по одноимённой пьесе американского драматурга Колина Хиггинса, ТЮЗ открывает очередной творческий сезон на сцене Театра кукол. Первый спектакль на родной сцене состоится 12 декабря - это будет детская сказка "Алиса в Стране чудес".