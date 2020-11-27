Минздрав Прикамья дал разъяснения по бесплатной выдаче лекарств от коронавируса

Минздравом Пермского края утвержден порядок выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом и вирусной пневмонией. На закупку препаратов для оказания помощи пациентам Пермского края с COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина Министерством здравоохранения РФ направлено почти 98 млн рублей. Закупки и поставки в регион проходят поэтапно.«Пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или диагнозом «вирусная пневмония», диагностированными с помощью рентгена (в том числе компьютерного томографа), лечащимся дома (взрослым и детям). На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем обеспечить бесплатными лекарствами почти 12,5 тысячи пациентов», - отметила и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.Выдают препараты врачи, осуществляющие медицинское сопровождение инфицированных на дому: это может быть медик из «ковидной» бригады, бригады неотложной помощи, поликлиники по месту жительства, фельдшер ФАПа или врач СВА. За лекарствами не нужно будет идти в поликлинику или аптеку. Важно, что медработники сразу учитывают историю болезни пациента и противопоказания: аллергенные факторы, хронические заболевания и др.При получении необходимо подписать согласие на амбулаторное лечение. Весь его период нужно соблюдать режим строгой самоизоляции.Если пациент прошел ПЦР-исследование, КТ или рентгенографию по собственному желанию в частной клинике, и результаты подтвердили COVID-19 или вирусную пневмонию, необходима передать эти данные в поликлинику по месту жительства. В зависимости от самочувствия вызвать «неотложную» помощь или участкового врача на дом. При этом следует сообщить о результатах исследований, тогда приехавшие медики назначат лечение и выдадут лекарства.Жители Прикамья смогут бесплатно получить противовирусные, жаропонижающие средства, антикоагулянты и антибиотики из списка препаратов, утвержденных Минздравом РФ для лечения пациентов данных категорий. В общей сложности в списке 15 препаратов. В частности, «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Грипферон», парацетамол и др.За один раз врач выдает пациенту препараты на пять дней. При продлении лечения медикаменты будут выданы еще раз при следующем осмотре.