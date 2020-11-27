Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню

В Фонде капитального ремонта отчитались о работах в Кизеле →

Минздрав Прикамья дал разъяснения по бесплатной выдаче лекарств от коронавируса

Минздравом Пермского края утвержден порядок выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом и вирусной пневмонией. На закупку препаратов для оказания помощи пациентам Пермского края с COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина Министерством здравоохранения РФ направлено почти 98 млн рублей. Закупки и поставки в регион проходят поэтапно.
«Пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или диагнозом «вирусная пневмония», диагностированными с помощью рентгена (в том числе компьютерного томографа), лечащимся дома (взрослым и детям). На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем обеспечить бесплатными лекарствами почти 12,5 тысячи пациентов», - отметила и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.
Выдают препараты врачи, осуществляющие медицинское сопровождение инфицированных на дому: это может быть медик из «ковидной» бригады, бригады неотложной помощи, поликлиники по месту жительства, фельдшер ФАПа или врач СВА. За лекарствами не нужно будет идти в поликлинику или аптеку. Важно, что медработники сразу учитывают историю болезни пациента и противопоказания: аллергенные факторы, хронические заболевания и др.
При получении необходимо подписать согласие на амбулаторное лечение. Весь его период нужно соблюдать режим строгой самоизоляции.
Если пациент прошел ПЦР-исследование, КТ или рентгенографию по собственному желанию в частной клинике, и результаты подтвердили COVID-19 или вирусную пневмонию, необходима передать эти данные в поликлинику по месту жительства. В зависимости от самочувствия вызвать «неотложную» помощь или участкового врача на дом. При этом следует сообщить о результатах исследований, тогда приехавшие медики назначат лечение и выдадут лекарства.
Жители Прикамья смогут бесплатно получить противовирусные, жаропонижающие средства, антикоагулянты и антибиотики из списка препаратов, утвержденных Минздравом РФ для лечения пациентов данных категорий. В общей сложности в списке 15 препаратов. В частности, «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Грипферон», парацетамол и др.
За один раз врач выдает пациенту препараты на пять дней. При продлении лечения медикаменты будут выданы еще раз при следующем осмотре.

Опубликовано: 27.11.2020 в 17:02 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню

Самозанятых в Прикамье поддержат льготными займами

В Пермском крае проведено более миллиона исследований на коронавирус

В Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавируса

"Нестле" вложит 2 миллиарда рублей в модернизацию производства

Охотоведы спасли заблудившегося в городе лося

В Прикамье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

В Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсад

В Прикамье поступило еще 197 тысяч доз вакцины от гриппа

Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню

В Фонде капитального ремонта отчитались о работах в Кизеле →

Обратите внимание

в Перми

Пермяков напугал столб дыма
В Кировском районе накануне разлилась и загорелась нефтесодержащая жидкость. Столб дыма был виден во многих концах города. Чтобы потушить пожар, понадобилось 11 машин и 47 человек личного состава. ЧП произошло на ул. Причальной. По первоначальным данным МЧС, вспыхнуло 3 автоцистерны. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
23.11.2020 в 11:10

Метки: Происшествия, в Перми

В микрорайоне Висим произошел сильный пожар
Сильный пожар произошел ночью в микрорайоне Висим на ул. Свободы. Как сообщают очевидцы, горел дом №86. Возгорание было настолько мощным, что когда прибыли пожарные, тушить уже было практически нечего - строение уничтожено огнем полностью, о пострадавших информация уточняется.
23.11.2020 в 10:40

Метки: Горячая тема, Происшествия, в Перми

С 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, после обследования загруженности территории было принято решение добавить к зоне платной парковки несколько участков. В Свердловском районе парковка станет платной на протяжении двух кварталов: по улице Газеты Звезда от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского и по улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской. Включение в платную зону самой улицы Пионерской отложено до проведения на ней ремонтных работ. В Ленинском районе нововведения коснутся территории микрорайона Разгуляй. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона вводится запрет на стоянку, поскольку ранее жители ТОС «Разгуляй» сталкивались с тем, что узкие улицы частного сектора с утра занимают работники офисов. Запрет на стоянку и появление платных парковок поможет решить эту проблему, считают в городской администрации.
19.11.2020 в 10:07

Метки: Деньги, Общество, в Перми

Выставка музейных даров открылась в Перми
Пермский краеведческий музей в честь своего 130-летия открывает выставку «Дары музею». В Доме Мешкова будут представлены некоторые из подаренных музею предметов за последние пять лет. В 2015-2019 годах коллекции краеведческого музея пополнили 10,5 тысяч артефактов (а всего в музее более 600 тысяч единиц хранения). Они отражают повседневную жизнь пермяков второй половины 20 столетия. Экспозиция будет состоять из двух частей. В ноябре будет представлена фарфоровая, стеклянная, хрустальная посуда и предметы мелкой пластики. В декабре -предметы интерьера, галантерея, мужская и женская бижутерия, детские книги, игры и игрушки.
18.11.2020 в 14:45

Метки: Культура, в Перми

Дефицит бюджета Перми на 2021 год составит больше двух миллиардов рублей
Депутаты городской думы сегодня провели пленарное заседание в режиме видеосвязи и одобрили в первом чтении бюджет Перми на 2021-й и два последующих года. Главный финансовый документ, как и прежде, сохранит социальную направленность. Львиная доля денег будет направлена на строительство детских садов, школ, дорог, спортивной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилья. Прогнозируемые доходы городской казны на 2021-й год составят 44 миллиарда 240 миллионов рублей, расходы — 46 миллиардов 356 миллионов. Предполагаемый дефицит — чуть больше двух миллиардов. Его планируют закрыть за счет кредита из краевого бюджета под ноль целых одну сотую процента годовых.
18.11.2020 в 09:50

Метки: Деньги, Власть, в Перми

В России

Больничные и материнские пособия будут выплачивать напрямую, минуя работодателя
С 1 января 2021 году жители Прикамья, работающие по трудовым договорам, начнут получать больничные и пособия по материнству из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС), а не от работодателя. Сейчас выплаты осуществляет организация, в которой трудоустроен сотрудник, после чего она получает право уменьшить сумму своих страховых отчислений в ФСС или запросить возмещение потраченных средств. Благодаря переходу на новый порядок, получение жителями государственной поддержки будет гарантировано независимо от финансового положения работодателей.
24.11.2020 в 15:42

Метки: Деньги, Официально, Общество, Экономика, В России

Дмитрий Махонин: «Задача — сделать Пермь кулинарной столицей»
:В Перми подвели итоги трехдневной олимпиады по кулинарии и сервису
24.11.2020 в 10:57

Метки: Культура, в Пермском крае, В России, Общество

На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны
На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны, а также лучшего юного шефа, бариста и кависта и кондитера года. Специально для столь масштабного конкурса на Шпагина развернуто 14 кухонь. Зрители могут рассчитывать на угощение. Но только после того, как все конкурсные блюда попробует жюри, во главе которого и олимпиады в целом стоит Виктор Беляев, больше известный, как
21.11.2020 в 13:10

Метки: Культура, Общество, В России

«Щит России» подводит итоги
XХIII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм
20.11.2020 в 14:55

Метки: В России, Общество, Культура, СМИ

В Перми открывается фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»
18 ноября открывается XXIII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», традиционно проводимый ГТРК «Пермь». Накануне оргкомитет провел предстартовое заседание. Зарегистрировано 310 работ со всей России. Новшеств два: впервые фестиваль пройдет в онлайн формате, а еще добавлена номинация, которой до сих пор не было - «Город трудовой доблести».
18.11.2020 в 10:20

Метки: СМИ, В мире, В России, Анонс, Культура, Интернет

Лента новостей RSS каналы

В Кунгуре спасли залетевшего в подвал ястребаВ Кунгуре спасли залетевшего в подвал ястреба

В Перми до 20 градусов мороза. Прогноз погоды на выходныеВ Перми до 20 градусов мороза. Прогноз погоды на выходные

Пермяки присоединятся к Всероссийскому математическому флешмобу MathCatПермяки присоединятся к Всероссийскому математическому флешмобу MathCat

В Фонде капитального ремонта отчитались о работах в КизелеВ Фонде капитального ремонта отчитались о работах в Кизеле

Минздрав Прикамья дал разъяснения по бесплатной выдаче лекарств от коронавирусаМинздрав Прикамья дал разъяснения по бесплатной выдаче лекарств от коронавируса

«Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню«Гарольд и Мод» - история о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню

Самозанятых в Прикамье поддержат льготными займамиСамозанятых в Прикамье поддержат льготными займами

В Пермском крае проведено более миллиона исследований на коронавирусВ Пермском крае проведено более миллиона исследований на коронавирус

В Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавирусаВ Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавируса

"Нестле" вложит 2 миллиарда рублей в модернизацию производства"Нестле" вложит 2 миллиарда рублей в модернизацию производства

Охотоведы спасли заблудившегося в городе лосяОхотоведы спасли заблудившегося в городе лося

В Прикамье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателейВ Прикамье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

В Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсадВ Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсад

В Прикамье поступило еще 197 тысяч доз вакцины от гриппаВ Прикамье поступило еще 197 тысяч доз вакцины от гриппа

Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 годуСтроительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020

Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорогДепутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог

В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадьВ Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь

26 ноября - День борьбы с ожирением26 ноября - День борьбы с ожирением

В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседкиКраевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки

В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработницеВ Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице

Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублейДефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей

Пермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 годуПермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 году


Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 55

В Перми похолодает до минус 9

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную