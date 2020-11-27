Самозанятых в Прикамье поддержат льготными займами
Государственная поддержка бизнеса специально для самозанятых. По поручению губернатора Дмитрия Махонина Микрофинансовая компания Пермского края начала выдавать займы для самозанятых граждан по ключевой ставке Банка России. На сегодня это 4,25 % годовых под залог движимого и недвижимого имущества. Деньги выдаются на два года. До миллиона рублей тем, кто работает больше полугода, и до 300 тысяч - для тех, кто начинает с нуля. Пакет документов, необходимых для подачи заявки на займ, сокращен.
Программы господдержки бизнеса организованы в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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