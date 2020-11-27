← В Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавируса
В Пермском крае проведено более миллиона исследований на коронавирус
По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится около 7 тыс. тестов на коронавирус. Охват тестированием составляет 277,8 чел. на 100 тыс. населения в день.
«Снижение числа проводимых тестов связано с тем, что Роспотребнадзор с 18 ноября сократил число исследований контактных. Теперь тест на коронавирус у этой группы жителей берётся только при симптомаз ОРВИ», - пояснили в Минздраве Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавируса
"Нестле" вложит 2 миллиарда рублей в модернизацию производства
Охотоведы спасли заблудившегося в городе лося
В Прикамье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей
В Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсад
В Прикамье поступило еще 197 тысяч доз вакцины от гриппа
Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020
Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог
В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь
Добавить комментарий: