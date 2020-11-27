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В Пермском крае проведено более миллиона исследований на коронавирус →
В Прикамье выявлено 298 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 782. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 26 ноября – 1,04).
Из 298 новых инфицированных – 120 мужчин, 162 женщин и 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 51 человек, 109 человек в возрасте 45-65, 122 человека старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 12 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 585 человек. Еще 340 человек скончались от сопутствующих заболеваний.
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