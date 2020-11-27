"Нестле" вложит 2 миллиарда рублей в модернизацию производства

Компания "Нестле" вложит два миллиарда рублей в модернизацию кондитерской фабрики в Перми. Соглашение о реализации ​нового инвестиционного проекта уже подписано. Появятся ли новые шоколадные батончики? Шоколадные батончики компании «Нестле», наверно, самый известный их продукт, а вот так их производят. Елена Шульц одна из тех, кто на пермской фабрике занимается созданием вкусов - кокосовый, апельсиновый, карамельный, и процесс этот постоянен.Елена Шульц, инженер-технолог: "Мы ориентируемся в первую очередь на вкусы наших потребителей, и, как показала практика, российский потребитель любит новинки!"В своё время именно пермский филиал назвали «Домом KitKat в России», только здесь выпускают батончики для жителей нашей страны и государств СНГ. В целом же география распространения ещё шире. Пермский филиал известен далеко за пределами региона - продукция «Дома KitKat» поставляется более чем в два десятка европейских стран.Предприятие постоянно модернизирует свои мощности. И сегодня начало очередного этапа. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава «Нестле» в России и Евразии Марсиаль Роллан в режиме онлайн подписали соглашение о намерениях по реализации нового инвестпроекта.Марсиаль Роллан, глава «Нестле» регионе Россия и Евразия: "Мы вложим два миллиарда рублей в строительство новой производственной линии для «KitKat», и в модернизацию существующего оборудования".Дмитрий Махонин со своей стороны подчеркнул, что край всегда поддерживал инвесторов, возможности для этого есть разные, и постепенно их становится больше, а Прикамье в свою очередь будет повышать свой экспортный потенциал. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Был принят закон об инвестиционном налоговом вычете, также мы создаём особую экономическую зону. Что касается закона о налоговом вычете - будем усовершенствовать это законодательство. Мы идём навстречу инвестору".Это не первое знакомство Дмитрия Махонина с представителями знаменитого бренда - в июне главе региона презентовали новые очистные сооружения, которые будут запущены в ближайшее время.Инвестиции в развитие, экологию, поддержка со стороны региона - это то взаимодействие, которое обеспечивает новые рабочие места, развитие промышленности.А Елена вместе с коллегами готова продолжать удивлять любителей сладкого новинками. Очередной сюрприз уже на подходе.