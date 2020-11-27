Охотоведы спасли заблудившегося в городе лося
Охотоведы спасли лося. Того самого, которого всю минувшую ночь наблюдали в разных концах Индустриального района. Оказалось, что животное заблудилось и не могло самостоятельно вернуться в лес. В итоге зверя поймали и отвезли обратно в естественную среду обитания.
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