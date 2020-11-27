В Прикамье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

На пленарном заседании Законодательного собрания, которое прошло в онлайн формате, депутаты окончательно утвердили бюджет Пермского края на будущий год. Проект формировался в непростых экономических условиях, сказалась пандемия. В результате плановый дефицит составит 18 миллиардов рублей. Тем не менее, расходы на все социальные обязательства в документе удалось сохранить, так же, как и будущие инвестиции. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Самое главное, что документ получился сбалансированным, и все приоритеты, которые мы закладывали на протяжении прошедших лет, они нашли отражение в этом документе. Мне кажется, что это очень важно и важно не только для бюджетополучателей, но и для всех жителей Пермского края".Исправить экономическую ситуацию в регионе призваны новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь, в первую очередь, о налоговых послаблениях. Для тех, кто только зарегистрировал свой бизнес, налоговые каникулы продлеваются до 1 января 2024 года. Другой закон предусматривает отсрочку или рассрочку по имущественному и транспортному налогам для 21 вида отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Общаемся с избирателями, с предпринимателями, что, безусловно, те, кому удалось получить эту помощь, она действительно беспрецедентная помощь. И действительно, если подумать, а когда у нас в прошлом такая поддержка оказывалась".