В Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсад

В Лысьве открыли новый детский садик "Крылатые качели", который позволит решить проблему с очередью для детей от 1,5 до 3 лет. Кроме того, в городе полностью модернизировали библиотеку. Теперь она имеет интерактивное пространство.Интерактивные здесь пол, стол и даже глобус, который позволяет узнать о странах, их истории, флоре и фауне. Матвей выбрал другой гаджет, почти с четырьмя сотнями развивающих игр. В библиотеке ребята впервые после масштабного обновления.Матвей Сурков: "Она мне и раньше нравилась, но сейчас стала намного лучше. Очень много книжек интересных взяли". Этажом выше — взрослая модельная библиотека. Её также открыли этой осенью. Период пандемии оказался продуктивным.Елизавета Запятая, директор МБУК «Лысьвенская библиотечная система»: "Нашли возможность поучаствовать в проекте федеральном — нацпроекте «Культура» - с центральной модельной библиотекой. Выиграли 10 миллионов. И в этом же году приняли участие в краевом конкурсе, тоже выиграли — 5 млн — на устройство нашей детской библиотеки". В итоге на обоих этажах стало просторнее, появились тематические зоны, конференц- и краеведческий зал. А разработкой дизайна занимался местный мастер.При схожести модельных библиотек каждая индивидуальна. Здесь, в Лысьве, не просто стиль лофт — это дань уважения металлургической промышленности. Плюс ко всему этому — вид из окна на местный храм.И если библиотека уже работает, новый детский сад только готовится открыть двери. Воспитатели провели экскурсию для губернатора Дмитрия Махонина и папы одного из будущих посетителей Андрея Безгина.Андрей Безгин: "Я обратил внимание, что требования безопасности соблюдены — эвакуационные выходы в каждой группе, сигнализация". Садик, построенный в рамках нацпроекта «Демография, позволит решить проблему с очередью для детей от 1,5 до 3 лет. Ключевыми станут два направления — театрализованная деятельность и робототехника.Марина Сорокина, заместитель директор детского сада «Крылатые качели»: "Мы являемся лидерами робототехники в Лысьвенском городском округе, поэтому направление для нас очень важное".Затем прошла встреча с родителями малышей. Разговор коснулся также дорог, дополнительного образования и здравоохранения. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В следующем году у нас не менее амбициозные планы по оснащению наших учреждений культуры, медицинских учреждений. Будут продолжены вопросы благоустройства. Самое главное, мы понимаем, где найти средства на реализацию этих планов".Уже к вечеру садик наполнился детским смехом — сюда пришли первые 37 малышей.