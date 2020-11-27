← Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году
В Лысьве модернизировали библиотеку и построили новый детсад →
В Прикамье поступило еще 197 тысяч доз вакцины от гриппа
С начала прививочной кампании прививки поставили более 910 тысяч жителей, в том числе более 320 тысяч детей. Всего иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
По мнению специалистов, этой осенью вакцинация имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в тяжелых формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить осложнения.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020
Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог
В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь
26 ноября - День борьбы с ожирением
В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей
Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки
В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице
Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей
Пермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 году
Добавить комментарий: