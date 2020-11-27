Строительство инфекционной больницы в Пермском крае намерены начать в 2021 году

26 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с президентом ГК «МедИнвестГрупп» Сергеем Нотовым. Компания выступает потенциальным инвестором строительства нового корпуса краевой инфекционной больницы. На встрече стороны договорились, что приложат все усилия, чтобы начать строительство уже в 2021 году.В качестве одного из вариантов модели реализации проекта рассматривается государственно-частное партнерство.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Обсуждение модели – серьезная и достаточно длительная по времени процедура, несмотря на то, что всем хочется, чтобы строительство современной инфекционной больницы началось как можно быстрее. Сегодня, в ситуации пандемии, с которой мы столкнулись в этом году, это вопрос первостепенной важности. Но именно на этом подготовительном этапе закладывается фундамент, модель будущего проекта, от которой в дальнейшем будет зависеть и экономия бюджетных средств, и скорость реализации самих проектов".На базе краевой инфекционной больницы, для строительства которой рассматриваются несколько участков, запланированы не только диагностические, лечебные и административно-хозяйственные здания (всего планируется до 8), но и поликлиническое отделение, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории учреждения будет расположена собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод. Общая площадь участка, на котором разместится новая больница, – почти 40 тыс. кв. м.