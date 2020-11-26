«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
19.11.2020 в 10:07
18.11.2020 в 14:45
18.11.2020 в 09:50
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
21.11.2020 в 13:10
20.11.2020 в 14:55
18.11.2020 в 10:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.11.2020
Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог
В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь
26 ноября - День борьбы с ожирением
В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей
Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки
В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице
Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей
Пермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 году
В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
Герою России Сергею Яшкину присвоено звание "Почетный гражданин Пермского края"
"Бюджет развития может превратиться в бюджет проедания". Депутаты обеспокоены падением доходов краевой казны
Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года
Жители края могут пожаловаться на невыплату зарплаты в прокуратуру
В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Открыто движение по обходу Чусового
Депутаты рассмотрят бюджет Прикамья во втором чтении
В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации за путевку в детский лагерь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2020
Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках
В Перми замечен лось-полуночник
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог
В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь
26 ноября - День борьбы с ожирением
В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей
Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки
В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице
Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей
Пермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 году
В Перми похолодает до минус 9
Как взять животное из приюта?
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