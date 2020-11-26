Депутаты Пермской городской думы проконтролировали ремонт дорог
Улица запроектирована таким образом, что движение и трамваев и автобусов будет осуществляться по выделенной полосе в середине улицы. Туда же вынесены все остановки. Расположены пешеходные переходы со светофорным регулированием.
Самым проблемным на сегодня объектом остаётся реконструкция дороги на ул. Героев Хасана от Хлебозаводской до Васильева. Строительные работы здесь ведутся уже 1,5 года. Неудобство для автомобилистов и пешеходов, очевидны. Вдобавок к этому постоянная грязь, отсутствие временных тротуаров и специальных ограждений для безопасности граждан.Последней точкой в ходе инспектирования у Комиссии по дорогам и внешнему благоустройству Пермской городской думы стал Комсомольский проспект. Здесь особых замечаний к подрядчику у депутатов нет. Работы выполняются в срок, все коммуникации проведены, пешеходная зона расширилась, при этом сохранились 3 автомобильные полосы, тротуарная плитка хорошего качества, световое оборудование обновлено. И в целом, облик исторически главной улицы города преображается с каждым днём. За последние годы большинство пермских улиц качественно отремонтированы и содержатся в хорошем состоянии – это мнение жителей города. Во многом такой результат достигнут благодаря внедрению рекомендаций депутатской комиссии и её контрольной деятельности. Сейчас у комиссии по дорогам появилась возможность сосредоточить больше внимания на культуре производства работ, оценке результатов и перспектив развития комфортной городской среды и содержания дорог и тротуаров, особенно в зимний период. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.
Выводы, сделанные временной комиссией по дорогам и благоустройству, лягут в основу системных решений, а депутаты продолжат контролировать ход дорожных работ.
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