В Кунгуре спасли от убоя беременную лошадь

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Сейчас животному предстоит долгий процесс лечения. Для нее пообещали купить все необходимые медикаменты. Если все будет хорошо, то эта представительница русской рысистой породы может прожить еще лет 15.
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