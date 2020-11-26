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26 ноября - День борьбы с ожирением
Как говорят врачи, ожирение является серьёзным фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Пермский центр общественного здоровья и медицинской профилактики озвучивает неутешительную статистику: в период самоизоляции, т.е вынужденного нахождения дома, случаев ожирения у жителей Прикамья выявлено на тысячу больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чтобы вес оставался в норме, медики рекомендуют соблюдать простые правила: активно двигаться и придерживаться в питании принципа сбалансированности.
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