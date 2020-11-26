В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

Федеральная налоговая служба России опровергла увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей. В ведомстве заявили, что распространяемая отдельными СМИ информация о повышении налога имеет недостоверный характер.По действующему Налоговому кодексу, повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:- 1,1 для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;- 2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;- 3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга России на определённый налоговый период. Значение стоимости автомобиля, определённой по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем-физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется. Правила расчета налога в отношении автомобилей, включенных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались. Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется, подчеркнули в пресс-службе ведомства.Напомним, автовладельцы должны заплатить транспортный налог до 1 декабря.