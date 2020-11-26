← В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице
В ФНС России опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей →
Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки
На заседание Андрей Сидоров не явился. Кто-то их родственников заболел коронавирусом, а сам он решил самоизолировться. По словам адвоката, осужденный мужчина не возражал, что слушание пройдет без его участия.
ЧП произошло вечером 18 октября 2019 года. В полицию поступило сообщение, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 произошел взрыв, в результате чего был поврежден автомобиль «Ниссан Кашкай». При осмотре места происшествия следователи обнаружили под правым передним колесом иномарки самодельное взрывное устройство. Также было повреждено припаркованное авто рядом.
К счастью, во время взрыва никто не пострадал. Всему этому предшествовал конфликт из-за припаркованного места полугодичной давности.Юлия Водянова, потерпевшая: "После работы я приехала во двор своего дома, т.е. человек на своём джипе перегородил проезд, я встала на своё парковочное место и попросила человека убрать машину, после этого человек разозлился и стал угрожать, сказав, что моя машина тоже пострадает, и я про него вспомню".
Андрей Сидоров был задержан спустя неделю после подрыва автомобиля. В багажнике его машины было найдено взрывное устройство, а также накладные усы и парик. Позже в ходе обыска в частном доме были обнаружены компоненты для взрывных устройств.Свою вину Андрей Сидоров полностью признал. Ущерб владельцам машин, а это около 700 тысяч рублей, выплатил.
Потерпевшая Юлия Водянова не чувствует себя в безопасности и очень переживает, что могут пострадать другие люди – оказавшиеся, казалось бы в самой обыденной ситуации. Краевой суд оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу отклонил.
В этом деле был и второй потерпевший - мужчина, чей автомобиль был припаркован рядом с автомобилем Юлии Водяновой. Он претензий после покрытия ущерба не имеет, возможно, потому что самодельное взрывное устройство не было заложено под его машину, и с Андреем Сидоровым он лично не встречался.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице
Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей
Пермский институт железнодорожного транспорта не будет индексировать плату за обучение в 2020 году
В Перми похолодает до минус 9
Как взять животное из приюта?
В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
Герою России Сергею Яшкину присвоено звание "Почетный гражданин Пермского края"
"Бюджет развития может превратиться в бюджет проедания". Депутаты обеспокоены падением доходов краевой казны
Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года
Жители края могут пожаловаться на невыплату зарплаты в прокуратуру
Добавить комментарий: