Краевой суд оставил без изменений приговор пермяку, взорвавшему авто соседки

Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор 58-летнему жителю, которого обвинили в подрыве автомобиля. Происшествие случилось еще год назад во дворе на Комсомольском проспекте. Чуть позже выяснилось, что бомбу под колесо злоумышленник подложил из-за бытового конфликта.Инициатором процесса об ужесточении наказания подрывнику Андрею Сидорову выступила потерпевшая сторона, посчитав, что условный приговор 4 года 6 месяцев не соответствует совершенному преступлению.На заседание Андрей Сидоров не явился. Кто-то их родственников заболел коронавирусом, а сам он решил самоизолировться. По словам адвоката, осужденный мужчина не возражал, что слушание пройдет без его участия.ЧП произошло вечером 18 октября 2019 года. В полицию поступило сообщение, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 произошел взрыв, в результате чего был поврежден автомобиль «Ниссан Кашкай». При осмотре места происшествия следователи обнаружили под правым передним колесом иномарки самодельное взрывное устройство. Также было повреждено припаркованное авто рядом.К счастью, во время взрыва никто не пострадал. Всему этому предшествовал конфликт из-за припаркованного места полугодичной давности.Юлия Водянова, потерпевшая: "После работы я приехала во двор своего дома, т.е. человек на своём джипе перегородил проезд, я встала на своё парковочное место и попросила человека убрать машину, после этого человек разозлился и стал угрожать, сказав, что моя машина тоже пострадает, и я про него вспомню".Андрей Сидоров был задержан спустя неделю после подрыва автомобиля. В багажнике его машины было найдено взрывное устройство, а также накладные усы и парик. Позже в ходе обыска в частном доме были обнаружены компоненты для взрывных устройств.Свою вину Андрей Сидоров полностью признал. Ущерб владельцам машин, а это около 700 тысяч рублей, выплатил.Потерпевшая Юлия Водянова не чувствует себя в безопасности и очень переживает, что могут пострадать другие люди – оказавшиеся, казалось бы в самой обыденной ситуации. Краевой суд оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу отклонил.В этом деле был и второй потерпевший - мужчина, чей автомобиль был припаркован рядом с автомобилем Юлии Водяновой. Он претензий после покрытия ущерба не имеет, возможно, потому что самодельное взрывное устройство не было заложено под его машину, и с Андреем Сидоровым он лично не встречался.