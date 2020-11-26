В Перми вынесли приговор лжецелительнице и псевдосоцработнице

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Так, в начале мая 2020 года злоумышленница и ее 30-летняя «напарница» подошли в магазине к 85-летней пенсионерке и представились работниками социальной службы. Женщины предложили пенсионерке донести тяжелый рюкзак до дома. Бабушка, не подозревая их намерений, с радостью согласилась. Оказавшись в квартире, 45-летняя злоумышленница похитила у потерпевшей 100 тысяч рублей в то момент, пока ее землячка отвлекала хозяйку разговорами.
"В остальных случаях злоумышленницы представлялись целительницами и обещали потерпевшим снять порчу. Под таким предлогом они заходили в квартиры к пенсионерам. В ходе проведения обрядов «гадалки» похищали деньги или банковские карты потерпевших", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Злоумышленницы были задержаны весной этого года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Перми. Полицейские установили их причастность к серии аналогичных краж. В сентябре 2020 года суд приговорил 30-летнюю жительницу Омска к 3 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Точку в деле ее 45-летней «напарницы» суд поставил вчера. Злоумышленницу признали виновной в инкриминируемых деяниях и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо этого, суд постановил взыскать с нее в пользу потерпевших в качестве возмещения ущерба более 300 тысяч рублей.
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