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Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит 18 миллиардов рублей
Депутаты во втором чтении одобрили проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 г. Согласно итоговому документу доходы на следующий год запланированы в объеме 153,5 млрд рублей, расходы – 171,8 млрд рублей. После изменений проекта бюджета между чтениями размер планового дефицита запланирован в размере 18,1 млрд рублей, что составляет 14,7% к объему доходов.
Планируется, что расходы краевого бюджета в 2022 году составят 180,7 млрд рублей, в 2023 году – 187,3 млрд рублей. Размер дефицита составит соответственно 15,0% и 14,4% от объема собственных доходов краевого бюджета.
Также депутатами в двух чтениях принят проект закона о налоговой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
За работой депутатов внимательно следит наш парламентский обозреватель Сергей Овчинников.
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