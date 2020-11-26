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В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"

На "Пермской ярмарке" открылась выставка "Регионы России". Свои товары сюда привезли производители из всех уголков страны. На «Регионах России» можно найти фактически все для всей семьи. В верхней одежде акцент сделали на сезон холодов. В ассортименте – шубы из норки и лисы, стильные пуховики и мужские зимние куртки. Подобрать себе можно и шапку, есть комплекты ручной работы.
Здесь же можно найти эксклюзивные варианты – шапка с шарфом, сделанные из шерсти в технике сухого валяния. В таком комплекте не будет холодно всю зиму. Каждый из них в единичном экземпляре.
На ярмарке представлен трикотаж, льняные изделия из Белоруссии, модные и современные сумки и перчатки из натуральной кожи. А на ноги можно приобрести теплые, яркие тапочки.Если поднять голову, можно увидеть, как играет свет в люстрах из Гусь-Хрустального, и тут же послушать, как звучит настоящий хрусталь.
Приобрести можно и полезные в быту вещи. Например, яркие скатерти, гипоаллергенные мочалки, точилки для ножей или уникальные силиконовые коврики, на них можно раскатывать тесто и готовить в духовке.
В продуктовом секторе можно найти душистые специи, чай, сушеные и соленые грибы, а также мясную продукцию от соседей – екатеринбургского мясокомбината, а также кубанское сало и дальневосточные деликатесы. А эта молочная продукция от завода «Играмолоко» из Удмуртии. В ассортименте творог, йогурт, масло, молоко. Новинка – напиток «Здоровье».Наталья Тронина: "Это обезжиренная ряженка на основе болгарской палочки с бифидобактериями. Полезен для кишечника".
За другим прилавком – азовские сладости. Среди новинок – зефир на яблочном пюре, необычная халва в виде рулетиков, а также диетическая полезная сладость из кураги с инжиром с семенами шафрана.Елена Назорчук: "Улучшается работа сосудов, мозга, улучшает память, не повышает холестерин".
Перед выходом стоит заглянуть на соседнюю площадку «Рецепты здоровья», где вам бесплатно проверят состояние организма. Посетить «Регионы России» можно на "Пермской ярмарке" до конца недели.

Опубликовано: 26.11.2020 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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