Как взять животное из приюта?
Мария Бердышева: "Узнают. Но такие щенки всем рады в любом случае".
Среди 350 животных в муниципальном приюте на Верхнемуллинской, который открылся летом этого года, малыши – самые дружелюбные, потому что не успели оказаться в ситуации, когда человек не друг, а враг.От ротвейлера Лизы отказались хозяева, потому что у собаки начались проблемы с задними лапами. В приюте выходили.
Мария Бердышева: "После восстановления собаки ее хозяевам предложили забрать ее обратно, но они отказались".
Большинство четвероногих здесь, конечно, с улицы. А дальше у каждого есть шанс впервые или вновь обрести новый дом.
Жанна Редлер, директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»: "Попадают они с улиц города, попадают после отлова в карантин, где они в течение 10 дней подвергаются вакцинации, стерилизации, потом переводятся в «чистую зону».За прошедшие 10 месяцев в Перми было зафиксировано 699 нападений бродячими животными, что на четыре сотни покусов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это в том числе результат поэтапного решения городской администрацией проблемы безнадзорных собак.
Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Это связано, как с изменением федерального законодательства, так и с важными решениями по прекращению выпуска животных в городскую среду, по усилению направления отлова, чтобы собак было действительно меньше, чтобы негативное воздействие на жителей оказывалось меньше".Также приведен в порядок регламент посещений муниципальных приютов. Волонтеры теперь должны ознакомиться с правилами и написать соответствующее заявление. Тем, кто хочет завести собаку, предстоит нести ответственность за тех, кого приручили. А именно – сообщать о содержании животного в течение пяти месяцев.Люди приходят за щенками все чаще. И сделать это довольно просто: с собой нужно взять паспорт, заключить договор - и вот у вас уже новый четвероногий друг.
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