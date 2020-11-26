Как взять животное из приюта?

Муниципальный приют для животных изменил правила для тех, кто хочет взять себе питомца. Теперь новый хозяин обязан сообщать о содержании собаки в течение пяти месяцев. Щенкам чуть больше двух месяцев. При виде Марии Бердышевой – сотрудницы городского приюта для бездомных животных – начинают толкаться и звонко лаять. Такое вот «спасибо!» на собачьем за ежедневное внимание.Мария Бердышева: "Узнают. Но такие щенки всем рады в любом случае".Среди 350 животных в муниципальном приюте на Верхнемуллинской, который открылся летом этого года, малыши – самые дружелюбные, потому что не успели оказаться в ситуации, когда человек не друг, а враг.От ротвейлера Лизы отказались хозяева, потому что у собаки начались проблемы с задними лапами. В приюте выходили.Мария Бердышева: "После восстановления собаки ее хозяевам предложили забрать ее обратно, но они отказались".Большинство четвероногих здесь, конечно, с улицы. А дальше у каждого есть шанс впервые или вновь обрести новый дом.Жанна Редлер, директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»: "Попадают они с улиц города, попадают после отлова в карантин, где они в течение 10 дней подвергаются вакцинации, стерилизации, потом переводятся в «чистую зону».За прошедшие 10 месяцев в Перми было зафиксировано 699 нападений бродячими животными, что на четыре сотни покусов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это в том числе результат поэтапного решения городской администрацией проблемы безнадзорных собак.Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Это связано, как с изменением федерального законодательства, так и с важными решениями по прекращению выпуска животных в городскую среду, по усилению направления отлова, чтобы собак было действительно меньше, чтобы негативное воздействие на жителей оказывалось меньше".Также приведен в порядок регламент посещений муниципальных приютов. Волонтеры теперь должны ознакомиться с правилами и написать соответствующее заявление. Тем, кто хочет завести собаку, предстоит нести ответственность за тех, кого приручили. А именно – сообщать о содержании животного в течение пяти месяцев.Люди приходят за щенками все чаще. И сделать это довольно просто: с собой нужно взять паспорт, заключить договор - и вот у вас уже новый четвероногий друг.