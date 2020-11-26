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Герою России Сергею Яшкину присвоено звание "Почетный гражданин Пермского края"
Почетное звание присваивается за значительный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, обеспечение общественной безопасности и профилактики правонарушений и выдающиеся личные заслуги в законотворческой деятельности.
В 2011 году Сергей Яшкин был назначен командиром Пермского специального отряда быстрого реагирования МВД России. Под его руководством, отряд успешно провел на Северном Кавказе множество спецопераций. В ходе боевых действий Сергей Яшкин получал ранения, был контужен, но после выздоровления неизменно возвращался к работе. Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2013 года полковнику Сергею Леонидовичу Яшкину присвоено звание Героя Российской Федерации. 3 июля ему в торжественной обстановке, в Кремле, была вручена медаль «Золотая Звезда». 10 ноября 2014 года имя С. Л. Яшкина присвоено школе № 6 г. Перми. С 2016 года Сергей Леонидович является депутатом Законодательного Собрания Пермского края, руководителем временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи. Является заместителем председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
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