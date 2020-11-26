"Бюджет развития может превратиться в бюджет проедания". Депутаты обеспокоены падением доходов краевой казны
Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Опасения депутатов фракции ЛДПР связаны с тем, что бюджет развития может превратиться в бюджет проедания. Единственное, что мы поддерживаем правительство Пермского края в том, что социальная ориентированность остается. Мы считаем, что это правильное решение".
Другой немаловажный вопрос на заседании фракции касался закона о передаче градостроительных полномочий от пермских городских властей на уровень регионального правительства. Сделать это планируется в первую очередь для того, чтобы достойно подготовить столицу края к 300-летнему юбилею.
Александр Григоренко, член фракции ЛДПР, депутат Законодательного собрания Пермского края: "На данный момент я больше доверяю по вопросам градостроительства региональным властям, потому что было много скандалов, связанных с разрешением на строительство именно в городе Перми. Может быть, порядка в этой сфере после передачи полномочий на уровень края будет больше".
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