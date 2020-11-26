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Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года
Альбина Андронова, искусствовед-культуролог, директор Закамского музея: "Здесь не каждый мог взять землю в аренду, это были купцы первой гильдии, руководители, элита Перми".И меценат Николай Мешков, кому некоторые приписывают Дачу на Набережной, и городской голова Александр Синакевич, безусловно, элита. Хорошо, что у знаменитых предшественников появились преемники. И начали они с защиты того, что осталось.
Похоже, любителям уединения придется искать новые места. Сегодня обе дачи — на набережной и Синакевича законсервированы администрацией Перми. Окна и двери забиты наглухо, у объектов выставлена охрана. И не только консервация стала прологом будущей реставрации: чтобы подготовить дом - дачу Синакевича, отсюда пришлось выселить прописавшихся замозахватом жильцов, вывести тонны бытового мусора.
Александр Мистрюков, и.о. директора Городского центра охраны памятников: "В 2022 году выходим на ремонтно-реставрационные работы. Главой города дано распоряжение".Речь о распоряжении, которое еще в 2019 году было дано в ходе объезда Дмитрием Самойловым Кировского района. Обе дачи тогда были переданы Городскому управлению охраны памятников. Актуальная научно-проектная документация по даче Синакевича появится в 2021 году, по даче на Набережной — годом позже. Успеть с реставрацией дач на Каме обещают к 300-летию Перми, конкретно — к концу 2023 года.
300-летие Перми может стать временем второго открытия известных имен и исторических мест, например, если Дом Мешкова знают все, то, например, здание пермской школы №21 как дом Синакевича знают лишь историки.
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