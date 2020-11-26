← В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года →
Жители края могут пожаловаться на невыплату зарплаты в прокуратуру
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← В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года →
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23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
19.11.2020 в 10:07
18.11.2020 в 14:45
18.11.2020 в 09:50
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
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20.11.2020 в 14:55
18.11.2020 в 10:20
"Бюджет развития может превратиться в бюджет проедания". Депутаты обеспокоены падением доходов краевой казны
Старинные дачи Синакевича и Мешкова обещают отремонтировать к концу 2023 года
Жители края могут пожаловаться на невыплату зарплаты в прокуратуру
В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
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В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Открыто движение по обходу Чусового
Депутаты рассмотрят бюджет Прикамья во втором чтении
В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации за путевку в детский лагерь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2020
В Перми замечен лось-полуночник
В ближайшие сутки в Перми ожидается сильный снегопад
Подведены итоги конкурса «Заповедное Прикамье»
Суд вынес приговор пермяку, обвиняемому в угоне автомобиля
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