← В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Жители края могут пожаловаться на невыплату зарплаты в прокуратуру →
В Прикамье 5-летний тяжелобольной ребенок получил из аптеки просроченный препарат
Установлено, что аптека, будучи осведомленной об окончании срока годности лекарственного средства, не приняла мер об изъятии препарата из товарного оборота и предоставила его ребенку для применения.
По итогам проверки прокурором директору аптечного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении, материалы проверки направлены в территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств).
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, в настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Открыто движение по обходу Чусового
Депутаты рассмотрят бюджет Прикамья во втором чтении
В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации за путевку в детский лагерь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2020
В Перми замечен лось-полуночник
В ближайшие сутки в Перми ожидается сильный снегопад
Подведены итоги конкурса «Заповедное Прикамье»
Суд вынес приговор пермяку, обвиняемому в угоне автомобиля
ПГАТУ полностью перешёл на дистанционное обучение
Добавить комментарий: