В городских лесах Перми открывается лыжный сезон. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в городских лесах спортивные организации обустраивают более 180 км профессиональных и любительских лыжных маршрутов различной протяжённости и сложности. Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, а самая длинная – 22-километровая – начинается у спортбазы «Динамо».Лесные лыжни прокладываются практически в каждом районе города. Наиболее популярные маршруты: у лыжной базы «Динамо» протяжённостью 9 км (Мотовилихинский район, улица Самаркандская, 2), трассы 5 и 3 км в Черняевском лесу у СК им. Сухарева (Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 158а), трасса длиной 6,5 км на лыжной базе «Электрон» (Индустриальный район, улица Энергетиков, 50а). Также жители часто выбирают для лыжных прогулок трассу длиной 20 км на базе «Прикамье» в Кировском районе, лыжню протяжённостью 18,7 км у спортклуба «Политехник», маршруты на экологической тропе «Гайвинская», на улицах Репина и Гремячий Лог в Верхне-Курьинском участковом лесничестве.Кроме того, обустраиваются лыжные трассы на территории Мотовилихинского лесничества: на экологической тропе «Липовая Гора», у СК «Пермские медведи» (микрорайон Центральная усадьба, улица Спортивная, 1). В микрорайоне Голый Мыс Свердловского района лыжню оборудуют на лыжной базе «Звезда» (улица Апрельская, 51). В Лёвшинском участковом лесничестве – на экологической тропе «Ботаническая» и у спортивного комплекса «Протон».