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Открыто движение по обходу Чусового
Галина Путинцева, швея: "Когда я услышала в центре занятости, что открывается такая швейная фабрика, думаю, надо идти".Таких мастериц уже почти сто человек. Благодаря поддержке края предприятие возместило средства на покупку оборудования, получило льготные микрозаймы, кроме того, участие в проекте – это сниженные страховые взносы и налоговые льготы.
Ольга Старкова, директор швейной фабрики «Перспектива»: "Это налог на землю, налог на имущество, НДФЛ".А это гигантский тепличный комплекс. Планируется, что когда стройка закончится, урожаи будут измеряться десятками тысяч тонн огурцов и томатов. Накануне глава региона принял участие в пробной выставке семян и поинтересовался перспективой по созданию рабочих мест.
Дмитрий Шашикашвили, директор проекта «Тепличный комплекс «Пермский»: "При подписании соглашения ТОСЭР и проекта мы заявили 408 человек. Исходя из опыта, мы пришли к выводу, что мы разгоним эту цифру до 520-550 человек".Результаты и перспективы развития Чусового обсудили и на выездном заседании правительства. На сегодняшний день резидентов ТОСЭР уже 19, рабочих мест почти 800.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Растет поступление налогов в местный бюджет. И это тоже является правильным, и это позволяет нам реализовывать в Чусовом много крупных инвестиционных проектов, социальных проектов".В Прикамье сегодня действуют две территории опережающего социально-экономического развития – в Нытве и Чусовом. Такие же созданы в 89 российских городах. Чусовой вошел в десятку лучших, заняв в этом списке седьмую строчку. За этими цифрами новые возможности для жителей моногорода, отметил Дмитрий Махонин.
При этом в Чусовом предстоит решить еще немало проблем, чтобы в итоге город стал комфортным для проживания. Именно на этом глава региона поручил сконцентрироваться местным властям.
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