Депутаты рассмотрят бюджет Прикамья во втором чтении

В Законодательном собрании пленарное заседание снова состоится в онлайн-формате, депутаты собираются рассмотреть больше 40 вопросов. Основной из них — принятие во втором чтении бюджета Пермского края на 2021-й и следующие два года. Главный финансовый документ региона будет утверждаться в непростых экономических условиях. Однако, как заявлено, это никак не повлияет на выполнение всех социальных обязательств и реализацию национальных проектов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Еще до первого чтения бюджета были сформированы приоритеты в работе над проектом закона. Это сохранение социальных обязательств, поддержка бизнеса и муниципалитетов, реализация программ в рамках национальных проектов, а также продолжение основных инвестиционных проектов, начатых в крае. Еще раз подчеркну — документ на следующую трехлетку сохранит социальную направленность. Особенно сейчас, в период пандемии и последующего восстановления экономики, очень важно социально поддержать жителей нашего края».