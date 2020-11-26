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Депутаты рассмотрят бюджет Прикамья во втором чтении
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Еще до первого чтения бюджета были сформированы приоритеты в работе над проектом закона. Это сохранение социальных обязательств, поддержка бизнеса и муниципалитетов, реализация программ в рамках национальных проектов, а также продолжение основных инвестиционных проектов, начатых в крае. Еще раз подчеркну — документ на следующую трехлетку сохранит социальную направленность. Особенно сейчас, в период пандемии и последующего восстановления экономики, очень важно социально поддержать жителей нашего края».
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