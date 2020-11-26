В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации за путевку в детский лагерь

В Прикамье​ продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации в 2020 году – теперь это можно сделать до 10 декабря. Ранее датой окончания приема заявлений было 31 июля. Соответствующие изменения в​ порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в детские оздоровительные лагеря внесены на заседании Правительства Пермского края.​Размер государственной поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки. В 2020 году это от 4,5 до 28 тыс. руб. в зависимости от выбранного типа лагеря и категории семьи.Работа​ лагерей в крае была возобновлена с 4 июля.​ За лето в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнуло более 17 тысяч ребят со всего Пермского края. Сейчас работают 8 круглогодичных оздоровительных лагерей, создано более 3 тысяч мест​ для отдыха и оздоровления детей.В 2020 году в детских оздоровительных лагерях Пермского края отдохнули 22 тыс. детей, работали 55 загородных, санаторных и профильных лагерей в разных территориях региона.