В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации за путевку в детский лагерь
Размер государственной поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки. В 2020 году это от 4,5 до 28 тыс. руб. в зависимости от выбранного типа лагеря и категории семьи.
Работа лагерей в крае была возобновлена с 4 июля. За лето в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнуло более 17 тысяч ребят со всего Пермского края. Сейчас работают 8 круглогодичных оздоровительных лагерей, создано более 3 тысяч мест для отдыха и оздоровления детей.
В 2020 году в детских оздоровительных лагерях Пермского края отдохнули 22 тыс. детей, работали 55 загородных, санаторных и профильных лагерей в разных территориях региона.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2020
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