Подведены итоги конкурса «Заповедное Прикамье»

В Черняевском лесу собрались экологи и художники со всего Пермского края. Региональное министерство таким образом - на природе - решило подвести итоги сразу нескольких конкурсов. В первую очередь художественного конкурса «Заповедное Прикамье». В течение года художники посетили вместе с экологами самые живописные места края. На пленэрах участники смогли оценить красоту Вишеры и Чусовой, побывать в Каменном городе и Кыну. Из работ составлена передвижная выставка, которая уже объехала несколько районов Прикамья. Лучших художников выбирали сами зрители.Любовь Малышева, художник: "Это первый необычный проект для нас художников, когда надо было создать буквально за 2 дня шедевры, с этими работами надо выходить на выставки передвижные. Во-первых, единение таких художников, которые были одним порывом заражены. Все буквально писали с забвением, эти 2 дня работали взахлеб, и получилось много интересных работ».В неофициальной обстановке были также объявлены имена победителей регионального этапа акции «Дни защиты от экологической опасности». По традиции выделяют в этом конкурсе не конкретных участников, а целые муниципалитеты. На этот раз распределили не только 1,2,3 места, представители округов и районов получили еще и 15 именных дипломов. Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Это очень серьезный стимул, я как бывший работник муниципалитета вам говорю, это тащило нас вперед. Это реальный дух состязательности, ты вынужден что-то придумывать, чтобы увеличить охват населения. Это совершенно неформальная работа, надо ходить привлекать людей, привлекать организации, привлекать самые различные структуры, чем больше ты организовал таких мероприятий, может небольших, но эффективных, тем выше будет твоя оценка».