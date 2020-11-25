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Подведены итоги конкурса «Заповедное Прикамье»
В неофициальной обстановке были также объявлены имена победителей регионального этапа акции «Дни защиты от экологической опасности». По традиции выделяют в этом конкурсе не конкретных участников, а целые муниципалитеты. На этот раз распределили не только 1,2,3 места, представители округов и районов получили еще и 15 именных дипломов. Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Это очень серьезный стимул, я как бывший работник муниципалитета вам говорю, это тащило нас вперед. Это реальный дух состязательности, ты вынужден что-то придумывать, чтобы увеличить охват населения. Это совершенно неформальная работа, надо ходить привлекать людей, привлекать организации, привлекать самые различные структуры, чем больше ты организовал таких мероприятий, может небольших, но эффективных, тем выше будет твоя оценка».
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